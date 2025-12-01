Bernie la mascotte Tournaboup Barèges

Bernie la mascotte

Tournaboup BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-23 11:00:00

fin : 2025-12-30 13:00:00

2025-12-23

Tous les mardis, Bernie la mascotte t’attend pour faire une photo sur le front de neige.

Tournaboup BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Every Tuesday, Bernie the mascot waits for you to take a photo on the snow front.

German :

Jeden Dienstag wartet Bernie, das Maskottchen, auf dich, um ein Foto von dir an der Schneefront zu machen.

Italiano :

Ogni martedì, la mascotte Bernie vi aspetta per scattare una foto sul fronte della neve.

Espanol :

Todos los martes, la mascota Bernie te espera para hacerte una foto en la fachada de nieve.

L’événement Bernie la mascotte Barèges a été mis à jour le 2025-11-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65