Bernie la mascotte Tournaboup Barèges
Bernie la mascotte Tournaboup Barèges mardi 10 février 2026.
Bernie la mascotte
Tournaboup BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 11:00:00
fin : 2026-03-03 13:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Tous les mardis, Bernie la mascotte t’attend pour faire une photo sur le front de neige.
.
Tournaboup BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Tuesday, Bernie the mascot waits for you to take a photo on the snow front.
L’événement Bernie la mascotte Barèges a été mis à jour le 2026-01-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65