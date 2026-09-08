Bernières: XXIe Salon Peinture-Sculpture-Photo Rue du Médan Bernières

Informations pratiques

Bernières

Bernières: XXIe Salon Peinture-Sculpture-Photo

Rue du Médan Eglise Bernières Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 14:30:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

XXIe Salon Peinture – Sculpture – Photo

✨ Un rendez-vous artistique à ne pas manquer !

Toujours très attendu du public, le Salon Peinture – Sculpture – Photo de Bernières revient pour sa 21e édition !

Vernissage : vendredi 2 octobre à 18h30

Cette année encore, visiteurs et amateurs d’art sont invités à venir découvrir la richesse et la diversité de la création artistique régionale.

️ 33 artistes peintres, sculpteurs et photographes de Normandie présenteront près de 150 œuvres dans le cadre exceptionnel de l’église du village.

Peintures, sculptures et photographies se côtoieront pour offrir aux visiteurs une belle diversité de styles, de techniques et d’univers artistiques.

‍ Les artistes invités

Peintres :

Claude ARTAULT • Roger BERGOUGNOUX • Patricia BETTENCOURT-MARTINEZ • Jean-Marie BRASSE • Patrick BRIERE • Martine COLIN • Roger COQUEL • Rozenn CORDON-RENEE • Jean-Pierre DASSONNEVILLE • Daniel DAVOINE • Joël DHERMANT • Olivier FIQUET • Jacky GOULET • Claude GOUMENT • Claude HOUEL • Philippe LE BROUSSOIS • J-Louis LE MOAL • Bruno LE PAPE • Nadine LEBRUN • Armand LEDAN • Céline LEPINAY • J-Louis LEROUX • Marie MEURICE • Claude PIGEON • Régine POULAIN • Dominique QUERTIER • Lydia SAVIGNIES • Serge SILLIAU • Catherine VIMBERT • Jean VOISIN.

Sculpteurs invités :

Joël DHERMANT • Olivier FIQUET • Claude HOUEL • Armand LEDAN

Artistes exposants de Bernières :

Pascal BISSON • Pascal HEUZÉ • Hubert MAILLET

Les élèves du RPI « Le Lin Bleu » – Bernières / Rouville seront également présents à travers leurs réalisations.

Amateurs d’art, curieux ou simplement de passage, venez découvrir cette belle exposition et partager un moment autour de la création artistique !

Nous vous attendons nombreux ! .

Rue du Médan Eglise Bernières 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 73 64 75 hubert.maillet@orange.fr

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L’événement Bernières: XXIe Salon Peinture-Sculpture-Photo Bernières a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme