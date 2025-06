Berno Beach – Bernolsheim 20 juin 2025 19:00

Berno Beach 11 rue de l'Eglise Bernolsheim

Vendredi 2025-06-20 19:00:00

2025-06-21 02:00:00

2025-06-20

Une plage de sable fin, un pianiste en début de soirée / DJ en soirée. Une buvette avec bière, cocktails de fruits, sangria, softs … bretzels et knacks.

Mais aussi des tartes flambées, burgers bowls, et glaces ! Structure gonflable pour les petits / Jeux pour les plus grands. Ambiance plage pour danser les pieds dans le sable rien de tel pour bien commencer l’été ! .

11 rue de l’Eglise

Bernolsheim 67170 Bas-Rhin Grand Est cocoberno@hotmail.fr

English :

A sandy beach, a pianist in the early evening / DJ in the evening. A refreshment bar with beer, fruit cocktails, sangria, softs… pretzels and knacks.

German :

Ein Strand mit feinem Sand, ein Pianist am frühen Abend / DJ am Abend. Eine Imbissbude mit Bier, Fruchtcocktails, Sangria, Softdrinks … brezeln und Knacker.

Italiano :

Una spiaggia di sabbia, un pianista all’inizio della serata / DJ la sera. Un punto di ristoro con birra, cocktail alla frutta, sangria, softs … pretzel e snack.

Espanol :

Una playa de arena, un pianista al principio de la tarde / DJ por la noche. Un bar de refrescos con cerveza, cócteles de frutas, sangría, softs … pretzels y knacks.

