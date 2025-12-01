Berry Dub School Bourges

Berry Dub School

11 Allée Napoléon III Bourges Cher

La Brasserie Bos accueille une nouvelle édition de la DubBerry School, une soirée dédiée aux sonorités dub, roots, reggae et stepper.

Pour cette session, le Power Vibes Sound System partagera l’affiche avec Razor Dub (Clermont-Ferrand), Baltimores (Marseille) et Natty, tromboniste tourangeau. Entre live, sets puissants et ambiance chaleureuse, la soirée vous promet une immersion musicale unique. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de culture sound system ! .

Brasserie Bos hosts a new edition of DubBerry School, an evening dedicated to the sounds of dub, roots, reggae and stepper.

