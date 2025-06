Berry Social Club #27 Morogues 12 juillet 2025 19:30

Le Berry Social Club vous invite à leur soirée concert !

Découvrez les artistes suivants Lila Ehjä (Froide-wave), Facteur Sauvage (Rock Incarné) et Swirls (Post-punk). Sur place vous disposerez d’un accès à une restauration en plus du bar. Ouverture des portes à 19h30 et début du concert à 21h00. Le règlement par CB n’est pas accepté, seulement par espèces. 7 .

Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire

English :

Le Berry Social Club invites you to their concert evening!

German :

Der Berry Social Club lädt Sie zu ihrem Konzertabend ein!

Italiano :

Il Berry Social Club vi invita al suo concerto serale!

Espanol :

Berry Social Club le invita a su concierto nocturno

