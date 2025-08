Berry Social Club #28 Morogues

Berry Social Club #28 Morogues samedi 9 août 2025.

Berry Social Club #28

Morogues Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-08-09 19:30:00

2025-08-09

Le Berry Social Club organise vous invite à leur soirée concert.

Découvrez Dona Casque (D.IY Wave), Yar (Psyché Stange Wave) et Pili Coït (Lo-Fi no Wave). Ouverture des portes à 19h30 pour profiter du bar et du coin restauration, avant le début du concert à 21h00. Le règlement s’effectue uniquement par cash. Le prix d’entrée est 7€ mais peut se négocier par un lancer de dés. Les chiffres pairs offrent une boisson et le 12 permet un accès gratuit au concert ! 7 .

Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire berrysocialclub@gmail.com

English :

The Berry Social Club invites you to their concert evening.

German :

Der organisierte Berry Social Club lädt Sie zu ihrem Konzertabend ein.

Italiano :

Il Berry Social Club vi invita al concerto serale.

Espanol :

El Berry Social Club le invita a su concierto nocturno.

