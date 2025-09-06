Berry Social Club #29 Morogues

Berry Social Club #29 Morogues samedi 6 septembre 2025.

Berry Social Club #29

Morogues Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-06 19:00:00

2025-09-06

Le Berry Social Club revient avec un nouvelle soirée concert de musiques actuelles. Ouverture des portes à 19h.

Venez découvrir les artistes qui animeront la soirée tels que Marave, Fantôme Josepha ou encore Yes Basketball. Une soirée sous le signe de la convivialité et de la création artistique, n’attendez plus ! 10 .

Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire berrysocialclub@gmail.com

English :

The Berry Social Club returns with a new evening of contemporary music. Doors open at 7pm.

German :

Der Berry Social Club kehrt mit einem neuen Konzertabend mit aktueller Musik zurück. Türöffnung um 19 Uhr.

Italiano :

Il Berry Social Club torna con una nuova serata di musica contemporanea. Le porte si aprono alle 19.00.

Espanol :

El Berry Social Club vuelve con una nueva velada de música contemporánea. Apertura de puertas a las 19.00 h.

L’événement Berry Social Club #29 Morogues a été mis à jour le 2025-08-28 par OT BOURGES