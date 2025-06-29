Berry Sunday Bourges

Berry Sunday Bourges dimanche 29 juin 2025.

Berry Sunday

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 16:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-06-29 2025-09-07

Les Berry Sunday sont de retour pour une nouvelle saison estivale !

Cet été, rendez-vous les dimanches 29 juin, 27 juillet et 31 août pour trois open-air de qualité, avec plein de nouveautés à découvrir !

Au programme 14 DJ, 3 sets par date, entre house, open format et techno, pour faire vibrer vos dimanches sous le soleil berruyer.

Ambiance garantie, bonne humeur assurée ! .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 41 45 53 goodberry.asso@gmail.com

English :

BerrySunday is back for another summer season!

German :

Die BerrySundays sind zurück für eine neue Sommersaison!

Italiano :

BerrySunday torna per un’altra stagione estiva!

Espanol :

BerrySunday vuelve una temporada más

L’événement Berry Sunday Bourges a été mis à jour le 2025-08-29 par OT BOURGES