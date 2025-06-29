Berry Sunday Bourges
Berry Sunday Bourges dimanche 29 juin 2025.
Berry Sunday
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-29 16:00:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-06-29 2025-09-07
Les Berry Sunday sont de retour pour une nouvelle saison estivale !
Cet été, rendez-vous les dimanches 29 juin, 27 juillet et 31 août pour trois open-air de qualité, avec plein de nouveautés à découvrir !
Au programme 14 DJ, 3 sets par date, entre house, open format et techno, pour faire vibrer vos dimanches sous le soleil berruyer.
Ambiance garantie, bonne humeur assurée ! .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 41 45 53 goodberry.asso@gmail.com
English :
BerrySunday is back for another summer season!
German :
Die BerrySundays sind zurück für eine neue Sommersaison!
Italiano :
BerrySunday torna per un’altra stagione estiva!
Espanol :
BerrySunday vuelve una temporada más
L’événement Berry Sunday Bourges a été mis à jour le 2025-08-29 par OT BOURGES