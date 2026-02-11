Berstett Rando Boucle Schmalenthalerweiher

Berstett Bas-Rhin

Tarif : EUR

Début : Dimanche 2026-03-15 08:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

2026-03-15

Randonnée du dimanche proposée par Berstett Rando.

Vosges du Nord. Distance 14,5 km, dénivelé 240 m, guide Jean-Claude. 0 .

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 66 39 66 berstettrando@gmail.com

Sunday hike organized by Berstett Rando.

