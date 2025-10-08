Berthe Weill. Galeriste d’avant-garde Musée de l’Orangerie Paris

Berthe Weill. Galeriste d’avant-garde

Musée de l’Orangerie Jardin des Tuileries Paris Paris

Une exposition hommage à une pionnière audacieuse du marché de l’art, du 8 octobre 2025 au 26 janvier 2026 au musée de l’Orangerie à Paris.

Musée de l’Orangerie Jardin des Tuileries Paris 75001 Paris Île-de-France +33 1 44 50 43 00 information@musee-orangerie.fr

English :

A tribute to a daring pioneer of the art market, from October 8, 2025 to January 26, 2026 at the Musée de l’Orangerie in Paris.

German :

Eine Ausstellung zu Ehren einer kühnen Pionierin des Kunstmarkts, vom 8. Oktober 2025 bis zum 26. Januar 2026 im Musée de l’Orangerie in Paris.

Italiano :

Un omaggio a un audace pioniere del mercato dell’arte, dall’8 ottobre 2025 al 26 gennaio 2026 al Musée de l’Orangerie di Parigi.

Espanol :

Homenaje a un audaz pionero del mercado del arte, del 8 de octubre de 2025 al 26 de enero de 2026 en el Museo de la Orangerie de París.

