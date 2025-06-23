Bertrand Belin

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dans son nouvel album, Bertrand Belin choisit d’explorer de nouveaux paysages sonores. Le piano, en majesté, apporte une grâce supplémentaire au savant dosage électronique guitare batterie à l’œuvre dans ses derniers albums. Les cordes viennent soulever l’harmonie et la voix. Les thématiques de ce nouvel album sont existentielles, il s’agit de notre place, nos regards, nos déplacements, nos amours, nos attentions, nos élans, nos craintes et questionnements. Bertrand y chante plus encore qu’à l’habitude et sa prose ample offre à son légendaire minimalisme de nouvelles arborescences ! .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

English : Bertrand Belin

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bertrand Belin Alençon a été mis à jour le 2025-10-13 par LA LUCIOLE