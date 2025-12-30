Bertrand Belin + 1ére partie

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pour ce nouvel album studio, Bertrand Belin a choisi d’explorer de nouveaux paysages sonores, de poursuivre et conduire plus loin encore ses recherches, creuser un peu plus son sillon. Le piano, en majesté sur une partie des titres, apporte une grâce supplémentaire au savant dosage électronique

Pour ce nouvel album studio, Bertrand Belin a choisi d’explorer de nouveaux paysages sonores, de poursuivre et conduire plus loin encore ses recherches, creuser un peu plus son sillon. Le piano, en majesté sur une partie des titres, apporte une grâce supplémentaire au savant dosage électronique guitare batterie à l’œuvre dans ses plus récents albums mais présenté sous un nouveau jour.

Les cordes viennent ici et là soulever l’harmonie et la voix vers des météos de tout types. Le rapport est toujours de la terre au ciel et inversement. Les thématiques de ce nouvel album sont existentielles, il s’agit de notre place, nos regards, nos déplacements, nos amours, nos attentions, nos élans, nos craintes et questionnements. .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this new studio album, Bertrand Belin has chosen to explore new soundscapes, to pursue and take his research even further, to dig his furrow a little deeper. The piano, in majesty on some of the tracks, lends an additional grace to the skilful electronic mix

L’événement Bertrand Belin + 1ére partie Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37