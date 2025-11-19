BERTRAND BELIN 1ERE PARTIE – L’Astrolabe Orleans

BERTRAND BELIN 1ERE PARTIE Début : 2026-04-08 à 20:15. Tarif : – euros.

BERTRAND BELIN (CHANSON FRANÇAISE)Bertrand Belin manipule toujours une matière malléable, une pop volontairement égarée entre rock et chanson, moirée de jazz et de blues, habitée par une question qui le passionne, au même titre que nous tous, d’ailleurs : la verticalité.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’Astrolabe Entree : Boulevard Jean JAURES 45000 Orleans 45