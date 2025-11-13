Bertrand Belin, Borja Flames La Vapeur Dijon
Bertrand Belin, Borja Flames La Vapeur Dijon jeudi 22 janvier 2026.
Bertrand Belin, Borja Flames
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 31 EUR
Début : 2026-01-22 20:00:00
fin : 2026-01-22 22:30:00
Bertrand Belin est un artiste aux multiples facettes. Il est de retour avec un huitième album (automne 2025) où le piano trône en majesté, entouré de cordes et d’un savant dosage électronique, guitare, batterie, et sa prose ample y chante nos élans, nos amours, nos craintes.
Borja Flames, musicien-électricien hybride, se chargera de la première partie en solo sur scène. Son style musical décalé et son chant en espagnol ne laisseront personne indifférent. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté
