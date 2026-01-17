Bertrand Belin + Estelle Giordani Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu
Bertrand Belin + Estelle Giordani Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu vendredi 24 avril 2026.
Bertrand Belin + Estelle Giordani
Les Abattoirs SMAC 18 route de l'Isle d'Abeau Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Bertrand chante plus encore qu’à l’habitude et sa prose ample offre à son légendaire et paradoxale minimalisme de nouvelles arborescences.
Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 contact@lesabattoirs.fr
Bertrand sings even more than usual, and his ample prose offers new arborescences to his legendary and paradoxical minimalism.
L’événement Bertrand Belin + Estelle Giordani Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère