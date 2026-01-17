Bertrand Belin + Estelle Giordani Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu

Bertrand Belin + Estelle Giordani

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Bertrand chante plus encore qu’à l’habitude et sa prose ample offre à son légendaire et paradoxale minimalisme de nouvelles arborescences.

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 contact@lesabattoirs.fr

English :

Bertrand sings even more than usual, and his ample prose offers new arborescences to his legendary and paradoxical minimalism.

