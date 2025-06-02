BERTRAND BELIN – LA CARTONNERIE Reims

BERTRAND BELIN Début : 2026-03-13 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : BERTRAND BELINVoix magnétique, monde en suspensAuteur-compositeur, écrivain, comédien, Bertrand Belin revient sur scène avec un nouvel album studio, où sa voix unique s’élève plus que jamais. Parfois comparé à Bashung pour la singularité de sa prose et son timbre de crooner magnétique, Belin poursuit ici ses explorations musicales et existentielles avec une grâce nouvelle.Toujours en équilibre entre ciel et terre, il creuse son sillon avec une élégance rare. Le piano, en majesté sur plusieurs titres, dialogue avec un savant tissage de guitares, d’électronique et de batterie. Des cordes aériennes viennent parfois soulever la voix, l’emmener vers des paysages intérieurs changeants, entre élans, craintes et interrogations.Ce disque interroge nos mouvements, nos attentions, nos amours et nos regards portés sur le monde. La langue ample de Belin, minimaliste et luxuriante à la fois, s’ouvre ici à de nouvelles arborescences. On peut l’admirer au cinéma ou au théâtre, on peut le lire — mais c’est en l’entendant chanter que l’on retrouve cette étrange intensité : celle d’un artiste qui, toujours, revient à la musique.

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51