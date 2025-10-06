BERTRAND BELIN – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

BERTRAND BELIN Début : 2026-03-11 à 20:00. Tarif : – euros.

C¸a commence par un pont. Ou une passerelle, pour les plus timides. Du rivage de « La Come´die », de´nouement ultra existentiel de Tambour Vision, a` celui de « L’Inconnu en personne », cultivant une inte´riorite´ synthe´tique qui ne demande qu’a` e^tre partage´e. Un « e´tat de nos coexistences » refusant les jugements ha^tifs. Le tempo s’acce´le`re, les cordes s’e´le`vent avec gra^ce. Et le timbre de Bertrand Belin re´sonne comme personne.Depuis la parution de Tambour Vision, en 2022, on l’a vu dans deux films, Le Roman de Jim des fre`res Larrieu (avec qui il avait de´ja` tourne´ Tralala) et L’Amour et les fore^ts, de Vale´rie Donzelli. Au the´a^tre e´galement dans « En travers de sa gorge » de Marc Laine´. Et puis il a e´crit un nouveau livre, La Figure. Ou`, en filigrane, il commente le the´a^tre de ses origines, flanque´ d’un dro^le d’alter ego, guide dantesque, voix inte´rieure devenue camarade de chaque instant. S’y distingue, une fois encore, la scansion de son verbe, son gou^t pour la structure circulaire. Lesquelles se retrouvent dans Watt. Bertrand Belin manipule toujours une matie`re malle´able, une pop volontairement e´gare´e entre rock et chanson, moire´e de jazz et de blues, habite´e par une question qui le passionne, au me^me titre que nous tous, d’ailleurs : la verticalite´.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63