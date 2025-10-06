BERTRAND BELIN – LA LAITERIE Strasbourg

BERTRAND BELIN Début : 2026-04-26 à 18:30. Tarif : – euros.

Bertrand Belin, c’est d’abord une voix. Grave et lente, douce et entêtante.Une voix qui se refuse aux grands effets et s’élève pour s’insinuer en vous lentement et durablement.Ce sont aussi des mots dont l’homme use comme de biens précieux, cherchant toujours à leur conférer le plus de relief et de résonance possible.Avec un album prévu pour ce mois d’octobre, l’auteur-compositeur-interprète a choisi d’explorer de nouveaux paysages sonores et de poursuivre plus loin encore ses recherches créatives. Le piano, en majesté sur une partie des titres, apporte une grâce supplémentaire au savant dosage électronique. Guitare et batterie, déjà présentes dans ses plus récents albums, se dévoilent sous un nouveau jour. Les thématiques sont existentielles : notre place dans le monde, les regards que l’on porte et que l’on reçoit, l’amour, les élans, les craintes et questionnements.

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67