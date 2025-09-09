BERTRAND BELIN – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

BERTRAND BELIN Début : 2026-01-24 à 19:30. Tarif : – euros.

W SPECTACLE PRÉSENTE : BERTRAND BELINPour ce nouvel album studio, Bertrand Belin a choisi d’explorer de nouveaux paysages sonores, de poursuivre et conduire plus loin encore ses recherches, creuser un peu plus son sillon. Le piano, en majesté sur une partie des titres, apporte une grâce supplémentaire au savant dosage électronique / guitare / batterie à l’œuvre dans ses plus récents albums mais présenté sous un nouveau jour. Les cordes viennent ici et là soulever l’harmonie et la voix vers des météos de tout types. Le rapport est toujours de la terre au ciel et inversement. Les thématiques de ce nouvel album sont existentielles, il s’agit de notre place, nos regards, nos déplacements, nos amours, nos attentions, nos élans, nos craintes et questionnements. Bertrand y chante plus encore qu’à l’habitude et sa prose ample offre à son légendaire et paradoxale minimalisme de nouvelles arborescences.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69