BERTRAND BELIN – MALADRERIE SAINT LAZARE Beauvais

BERTRAND BELIN Début : 2026-03-29 à 19:00. Tarif : – euros.

BERTRAND BELINAprès le très réussi et estimé Tambour Vision , Bertrand Belin a sorti, à l’automne dernier, le tout aussi remarquable Watt , un 8e album (depuis 2005 !) qui sublime sa voix singulière de crooner, grave et enveloppante, et qu’il emmène dans une nouvelle tournée encore très attendue. Auteur, compositeur, écrivain, acteur…, Bertrand Belin est un artiste majuscule, à l’univers poétique et envoûtant ; il sculpte des récits à la prose minimaliste dans lesquels l’ordinaire devient mystère. Un oiseau qui survole les villes, un berger qui mène son troupeau. Chaque chanson ouvre un passage vers des paysages intérieurs vibrants.Sur scène, avec son timbre profond et hypnotique, Bertrand Belin impose une élégance magnétique, chargée d’une douce énergie qui résonne longtemps, toujours puissant, toujours beau. Cui cui cui cui !En 1ère partie, Etage70Dernier lauréat du convoité tremplin du festival Blues en Seine, le groupe Etage70 n’en a pas fini de gravir les marches du succès. Créée il y a moins de deux ans, la formation parisienne s’est construite sur des influences américaines et britanniques des 60’s et des 70’s. Les quatre jeunes musiciens (guitare/chant, guitare, basse, batterie) perpétuent la richesse du blues, du blues rock et du rock psychédélique de ces deux décennies bénies, en jouant un son authentique et fidèle à leurs maîtres (BB King, Albert King, Otis Rush, Hendrix, SRV, Pink Floyd, les Stones…), tout en développant leur identité propre. L’esthétique est moderne, avec des textes écrits en français qui parlent d’aujourd’hui et une énergie scénique qui souffle un vent de fraicheur ravive la flamme éternelle du blues rock.

MALADRERIE SAINT LAZARE 203, RUE DE PARIS 60000 Beauvais 60