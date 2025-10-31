Bertrand Belin Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Bertrand Belin

Mardi 10 mars 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Le festival de chanson française marseillais Avec le Temps revient pour une édition encore plus riche et ambitieuse que jamais.

Bertrand Belin est un artiste aux multiples facettes. Vu ces derniers mois au cinéma, au théâtre, ou lu dans La Figure, son dernier roman. Le voir, le lire, c’est bien ; l’écouter chanter, tout aussi captivant. Il est de retour avec un huitième album Watt où le piano trône en majesté, entouré de cordes et d’un savant dosage électronique, guitare, batterie, et sa prose ample y chante nos élans, nos amours, nos craintes.







Pour ce nouvel album studio, Bertrand Belin a choisi d’explorer de nouveaux paysages sonores, de poursuivre et conduire plus loin encore ses recherches, creuser un peu plus son sillon. Le piano, en majesté sur une partie des titres, apporte une grâce supplémentaire au savant dosage électronique guitare batterie à l’œuvre dans ses plus récents albums mais présenté sous un nouveau jour.







Les thématiques de ce nouvel album sont existentielles, il s’agit de notre place, nos regards, nos déplacements, nos amours, nos attentions, nos élans, nos craintes et questionnements. .

English :

Marseille’s Avec le Temps French chanson festival returns for an even richer and more ambitious edition than ever.

German :

Das Marseiller Festival für französische Chansons Avec le Temps kehrt mit einer noch reichhaltigeren und ehrgeizigeren Ausgabe als bisher zurück.

Italiano :

Il festival della chanson francese Avec le Temps di Marsiglia torna per un’edizione ancora più ricca e ambiziosa che mai.

Espanol :

El festival Avec le Temps de Marsella vuelve con una edición más rica y ambiciosa que nunca.

