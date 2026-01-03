Bertrand Belin + Savanah Concert / Complet Club Carène Brest

Bertrand Belin + Savanah Concert / Complet

Club Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 23:30:00

2026-02-06

Pour ce nouvel album studio, Bertrand a choisi d’explorer de nouveaux paysages sonores, de poursuivre et conduire plus loin encore ses recherches, creuser un peu plus son sillon. Le piano, en majesté sur une partie des titres, apporte une grâce supplémentaire au savant dosage électronique guitare batterie à l’œuvre dans ses plus récents albums mais présenté sous un nouveau jour.

Les cordes viennent ici et là soulever l’harmonie et la voix vers des météos de tout types. Le rapport est toujours de la terre au ciel et inversement. Les thématiques de ce nouvel album sont existentielles, il s’agit de notre place, nos regards, nos déplacements, nos amours, nos attentions, nos élans, nos craintes et questionnements. Bertrand y chante plus encore qu’à l’habitude et sa prose ample offre à son légendaire et paradoxale minimalisme de nouvelles arborescences.

Savanah (première partie)

Il y a rêver sa vie et faire de sa vie un rêve. Savanah excelle dans cet art, et sa détermination est indéniable. Avant d’être Savanah, Agathe, cette fille de Romans-sur-Isère, rêvait de danse, de cinéma et d’un monde créatif loin des diktats. Fan de David Lynch et de Mulholland Drive, elle partage avec l’héroïne du film ce désir d’échapper au réel pour vivre du 7ᵉ art. Mais c’est finalement vers la musique qu’elle se tourne.

Elle essaie tout monter à Paris sans argent ni réseau, enchaîner les jobs de café, se demander parfois “Mais qu’est-ce que je fous là ?”. Pas étonnant que ses morceaux vaporeux évoquent Lana Del Rey, passée, elle aussi, de serveuse à concerts complets. D’abord actrice, puis musicienne, Savanah exprime toute sa créativité, quitte à parfois se perdre, comme dans Villes Noires, où Paris devient un décor de rêves inaccessibles.

Puis survient la rencontre décisive avec le musicien H-Burns. Ensemble, ils façonnent ses productions dreamy à la Cigarettes After Sex, avec nappes de clavier à la Beach House. Ses inspirations vont d’Angelo Badalamenti à London Grammar. Sur son piano, Savanah mêle mélancolie et éclats de joie, clair-obscur entre Agathe et Savanah l’une éblouit, l’autre se fait plus ténébreuse. Son EP en est la synthèse musique enveloppante et sensuelle, mais aussi sombre et orageuse, avec des textes parfois charnels ou douloureux comme Dernier Endroit.

Sur scène, accompagnée par Adeline Jasso, guitariste de Cat Power, elle distille ses questionnements les plus profonds. Aujourd’hui, sa persévérance paie preuve que les rêves peuvent devenir réalité.

Informations pratiques

Ce concert affiche désormais complet, rendez-vous sur la bourse aux billets officielle pour vous procurer des places.

Ouverture des portes à 19h30. .

Ouverture des portes à 19h30.

