Bertrand Ferrier ‘D’une pierre deux coups’ au Théâtre du Gouvernail, 18 mars, Paris (chanson) Théâtre du Gouvernail Paris
Bertrand Ferrier a éprouvé l’envie d’un concert bilan… mais en mieux.
Après
• quinze ans de scène,
• plusieurs centaines de concerts,
• plus d’un millier de chansons « avec du texte et de la musique dedans » colportées de bistros en théâtres,
Bertrand Ferrier a éprouvé l’envie d’un concert bilan… mais en mieux. Il a donc décidé de suivre le mantra d’Alexandre Astier, lequel clamait : « Je vois pas l’intérêt de faire ce métier si c’est pour péter au niveau de son cul : je veux faire des grands trucs, les p’tits trucs m’intéressent moins que les grands. »
Résultat, un double concert dans un coquet théâtre où il a ses habitudes :
• à 19 h, « classiques et favoris », soit un florilège des chansons qu’il a le plus poussées sur scène ;
• à 21 h, « raretés et nouveautés », soit une poignée de nouvelles fredonneries et d’hymnes moins connues.
Autour du dispositif piano-voix qu’il affectionne, il a invité des complices de longue date :
• Pierre-Marie Bonafos (et son bonnet) au sax,
• Sébastyén Defiolle le guitariste fou,
• Jean Dubois, le chanteur et néopianiste,
• Jann Halexander le « petit mouton noir et frisé de la chanson française », et
• Claudio Zaretti, le gratteux que tout Paris ou presque surnomme il Professore.
Dans un méli-mélo d’influences allant de la chanson rive gauche à la pop en passant par des chansons-fleuves voire expérimentales alla Higelin, Bertrand Ferrier s’avancera à découvert pour une performance qui se veut avant tout un moment joyeux associant
• sourires,
• bonne intelligence et
• vibrations tonifiantes.
Infos pratiques
18 mars
Théâtre du Gouvernail
5 passage de Thionville 75019 Paris
Métro : Laumière ou Crimée
19h : classiques et favoris
20h15 : entracte
21h : raretés et nouveautés
22h15 : fin
Tarif : 30 euros les 2 concerts
Tarif réduit : 20 euros
20 euros le concert au choix (T.R : 10 euros)
Réservations Billetreduc.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-18T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-18T22:15:00.000+01:00
1
Théâtre du Gouvernail 5 passage de Thionville Quartier de la Villette Paris 75019 Paris