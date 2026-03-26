Bertro & Zymzym of BBQ Café Bertro Lamballe-Armor

Bertro & Zymzym of BBQ

Café Bertro 7 Rue du Berry Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Lancement des bières de la brasserie Zymzym. Barbecue de brochettes japonaises par Tiphaine. .

Café Bertro 7 Rue du Berry Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 40 02 21

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English :

L’événement Bertro & Zymzym of BBQ Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor