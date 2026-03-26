Bertro & Zymzym of BBQ Café Bertro Lamballe-Armor
Bertro & Zymzym of BBQ Café Bertro Lamballe-Armor samedi 28 mars 2026.
Bertro & Zymzym of BBQ
Café Bertro 7 Rue du Berry Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 23:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Lancement des bières de la brasserie Zymzym. Barbecue de brochettes japonaises par Tiphaine. .
Café Bertro 7 Rue du Berry Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 40 02 21
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English :
L’événement Bertro & Zymzym of BBQ Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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