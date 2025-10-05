BERYWAM – La Maroquinerie Paris

BERYWAM – La Maroquinerie Paris jeudi 18 décembre 2025.

BERYWAM Début : 2025-12-18 à 20:30. Tarif : – euros.

CITRON DORE PRÉSENTE : BERYWAMVoici la présentation du spectacle : Champions du monde de beatbox, BERYWAM repoussent les limites du beatbox avec une énergie scénique hors normes. Après avoir conquis les scènes du monde entier avec leur virtuosité et leur sens du show, les quatre phénomènes reviennent en force avec leur nouveau projet : MAZE. Ils vous donnent rendez-vous le 18 décembre à la Maroquinerie (Paris) : un show inédit pour marquer leur grand retour sur scène. Le crew revient plus affûté que jamais avec des morceaux inédits et un show entièrement renouvelé.BERYWAM, c’est bien plus qu’un groupe, c’est une vrai expérience live à ne pas manquer !

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75