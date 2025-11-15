BERYWAM – LE FLOW Lille

BERYWAM Début : 2025-11-15 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : BERYWAMC’est une belle histoire. Une histoire qui ne ressemble à aucune autre. La preuve que l’impossible, en matière d’art, est un mot caduc. Une frontière à dépasser. Une histoire d’amitié, un pacte secret passé loin du monde. Un vœu bientôt exaucé.Berywam est un groupe de beatbox. Littéralement boite à rythmes humaine. Berywam s’inscrit dans cette démarche, à la fois instinctive et ludique, vivante et bouillonnante. Il y a aussi chez ce groupe un rapport à l’esprit DIY (fais les choses par toi-même). Pas besoin d’instruments, pas besoin forcément d’un background musical, on fait avec ce que l’on a et on avance. La passion et le désir comme moteurs. Chez Berywam, tout est oral, absolument tout. Un cuivre solaire ? Une bouche. Une basse ronde ? Une bouche. Une chanson qui donne envie d’y croire encore ?Son beatbox est 2.0, voire plus. Il innove, il creuse, il décolle. Il ne se contente pas d’enchainer les démonstrations techniques de haute volée. Non. II a su mêler à sa pratique des émotions, des atmosphères, une identité en titane. Art. Et c’est assez impressionnant.Le groupe de beatbox Berywam, originaire de Toulouse, composé d’un quatuor (Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty) aux palmarès individuels avec des titres nationaux et internationaux, est actuellement Champion du Monde en titre de BeatBox par équipe.

LE FLOW 2 rue Fontenoy 59000 Lille 59