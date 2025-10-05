BERYWAM – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

BERYWAM Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty ont une ambition simple : donner un nouvel élan de démocratisation au HumanBeatbox. Performeurs multi-récompensés, ils font de leur bouche et de leur virtuosité une arme qu’ils mettent au service d’une musicalité métissée hors du commun. Ce style assumé séduit un public plus large que les amateurs de beatbox (17 millions d’abonnés sur TikTok, 4,9 millions sur Youtube…).Leur talent reconnu mondialement fait même d’eux les Champions du Monde en titre de BeatBox !Ils sont de retour à Bordeaux le 13 décembre à la Rock School Barbey.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33