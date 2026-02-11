Besançon International Tattoo Show Micropolis Besançon

Besançon International Tattoo Show

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

2026-03-21

Le Besançon International Tattoo Show revient les 21 et 22 mars 2026 à Micropolis pour sa 13ème édition !

Pendant deux jours, plongez dans l’univers du tatouage aux côtés de 275 artistes tatoueurs venus des quatre coins du monde. Au programme des sessions de tatouages en live et une immersion totale dans l’univers du tattoo.

Mais ce n’est pas tout ! Le Besançon International Tattoo Show, c’est aussi un événement où se mêle tatouage, performances artistiques et des animations de la scène locale, nationale mais aussi internationale.

En plus des démonstration, explorez une trentaine de stands de créateurs et marchands, assistez aux concours de tatouages, profitez d’un espace restauration et bar, d’un food-court et de deux espaces dédiés aux enfants .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

