Besançon ville d’art et d’histoire une lecture théâtrale Foyer Habitat Jeunes La Cassotte Besançon

Besançon ville d’art et d’histoire une lecture théâtrale

Foyer Habitat Jeunes La Cassotte 18 rue de la Cassotte Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 15:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Lecture théâtrale

Par son histoire, par ses cultures liées aux terroirs, par ses fromages et ses vins, voici très longtemps que le Jura a pris l’habitude de mutualiser les moyens de production sous la forme de coopératives.

Aujourd’hui on comprend très bien que l’exploitation de la nature ne peut-être infinie. Malgré cette évidence, on continue à demander toujours plus de croissance…

Cette pièce de théâtre repense demain autrement.

Replongeant aux racines de l’esprit coopératif, elle invite à ralentir et à s’orienter vers une forme de production à lucrativité limitée. Parce que c’est possible. Parce que ce n’est déjà plus une option.

Universités populaires de théâtre de Bruxelles et de Franche-Comté .

Foyer Habitat Jeunes La Cassotte 18 rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 50 91 62 chapraishistoire@gmail.com

English : Besançon ville d’art et d’histoire une lecture théâtrale

German : Besançon ville d’art et d’histoire une lecture théâtrale

Italiano :

Espanol :

L’événement Besançon ville d’art et d’histoire une lecture théâtrale Besançon a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON