Besançon ville d'art et d'histoire une lecture théâtrale Foyer Habitat Jeunes La Cassotte Besançon jeudi 20 novembre 2025.
Foyer Habitat Jeunes La Cassotte 18 rue de la Cassotte Besançon Doubs
Gratuit
Gratuit
Gratuit
2025-11-20 15:00:00
2025-11-20
2025-11-20
Lecture théâtrale
Par son histoire, par ses cultures liées aux terroirs, par ses fromages et ses vins, voici très longtemps que le Jura a pris l’habitude de mutualiser les moyens de production sous la forme de coopératives.
Aujourd’hui on comprend très bien que l’exploitation de la nature ne peut-être infinie. Malgré cette évidence, on continue à demander toujours plus de croissance…
Cette pièce de théâtre repense demain autrement.
Replongeant aux racines de l’esprit coopératif, elle invite à ralentir et à s’orienter vers une forme de production à lucrativité limitée. Parce que c’est possible. Parce que ce n’est déjà plus une option.
Universités populaires de théâtre de Bruxelles et de Franche-Comté .
Foyer Habitat Jeunes La Cassotte 18 rue de la Cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 50 91 62 chapraishistoire@gmail.com
