Bésayes en local ! Marché festif & gourmand Le Village Bésayes

Informations pratiques

Bésayes

Bésayes en local ! Marché festif & gourmand

Le Village Entre la salle Vassy et la salle des Sources Bésayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 16:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Pour ses 5 ans, l’association dromeadhere voit les choses en grand et vous invite à un marché festif & gourmand 100% local !

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Le Village Entre la salle Vassy et la salle des Sources Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

To celebrate its 5th anniversary, the dromeadhere association is pulling out all the stops and inviting you to a festive & gourmet 100% local market!

L’événement Bésayes en local ! Marché festif & gourmand Bésayes a été mis à jour le 2026-06-06 par Valence Romans Tourisme