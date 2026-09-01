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AGENDA · Bésayes

Bésayes en local ! Marché festif & gourmand Le Village Bésayes

vendredi 18 septembre 2026 · Le Village · Bésayes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Le Village
Adresse
Entre la salle Vassy et la salle des Sources
Ville
26300 Bésayes
Département
Drôme
Tarif

Bésayes

Bésayes en local ! Marché festif & gourmand

Le Village Entre la salle Vassy et la salle des Sources Bésayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 16:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Pour ses 5 ans, l’association dromeadhere voit les choses en grand et vous invite à un marché festif & gourmand 100% local !
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Le Village Entre la salle Vassy et la salle des Sources Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

To celebrate its 5th anniversary, the dromeadhere association is pulling out all the stops and inviting you to a festive & gourmet 100% local market!

L’événement Bésayes en local ! Marché festif & gourmand Bésayes a été mis à jour le 2026-06-06 par Valence Romans Tourisme

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