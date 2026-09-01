Bésayes en local ! Marché festif & gourmand Le Village Bésayes
vendredi 18 septembre 2026 · Le Village · Bésayes
Informations pratiques
Bésayes
Bésayes en local ! Marché festif & gourmand
Le Village Entre la salle Vassy et la salle des Sources Bésayes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 16:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Pour ses 5 ans, l’association dromeadhere voit les choses en grand et vous invite à un marché festif & gourmand 100% local !
.
Le Village Entre la salle Vassy et la salle des Sources Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate its 5th anniversary, the dromeadhere association is pulling out all the stops and inviting you to a festive & gourmet 100% local market!
L’événement Bésayes en local ! Marché festif & gourmand Bésayes a été mis à jour le 2026-06-06 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bésayes (Drôme)
- Café littéraire Epicafé Bésayes 17 septembre 2026
- Repair Café Epicafé Bésayes 26 septembre 2026