Beside Festival 2025 La Péniche Antipode Paris mercredi 8 octobre 2025.
Déjà nostalgiques de la saison des festivals ? Pas de panique ! Beside vous invite à bord de la Péniche Antipode pour prolonger l’été de la plus belle des manières. Profitez de trois soirées inédites pour découvrir neuf artistes de la scène émergente parisienne.
À l’affiche
MERCREDI 8 OCTOBRE
ANA TALKS TO THE WIND (chanson folk)
LËMIA (pop folk)
GUESNEY (pop française alternative)
JEUDI 9 OCTOBRE
REOM (electro pop)
MORAM (chanson rap)
CONFESSIONS (pop soul)
VENDREDI 10 OCTOBRE
MARCEAU (pop)
CHROMOPHYLES (folk indé alternative)
NODZ (pop funk aux influences hispaniques)
Tarifs solidaires
Étudiant·es (sur présentation de la carte étudiante à chaque soirée)
Préventes : 5 € • Sur place : 7 €
Non étudiant·e·s
Préventes : 8 € • Sur place : 10 €
Soutiens et partenaires
Ville de Paris • La Maison étudiante • Crous de Paris • Créart’UP • Réseau MAP • Agi-Son
Embarquez à bord de la Péniche Antipode les 8, 9 & 10 octobre prochains pour célébrer la sixième édition du Beside Festival !
Du mercredi 08 octobre 2025 au vendredi 10 octobre 2025 :
payant
Tout public.
Date(s) :
La Péniche Antipode 55 Quai de la Seine 75019 Paris
https://shotgun.live/fr/festivals/beside-festival-6-8-9-10-octobre-2025 direction.besidelabel@gmail.com https://www.facebook.com/besidelabel https://www.facebook.com/besidelabel