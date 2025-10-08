Beside Festival 2025 La Péniche Antipode Paris

Beside Festival 2025 La Péniche Antipode Paris mercredi 8 octobre 2025.

Déjà nostalgiques de la saison des festivals ? Pas de panique ! Beside vous invite à bord de la Péniche Antipode pour prolonger l’été de la plus belle des manières. Profitez de trois soirées inédites pour découvrir neuf artistes de la scène émergente parisienne.

À l’affiche

MERCREDI 8 OCTOBRE

ANA TALKS TO THE WIND (chanson folk)

LËMIA (pop folk)

GUESNEY (pop française alternative)

JEUDI 9 OCTOBRE

REOM (electro pop)

MORAM (chanson rap)

CONFESSIONS (pop soul)

VENDREDI 10 OCTOBRE

MARCEAU (pop)

CHROMOPHYLES (folk indé alternative)

NODZ (pop funk aux influences hispaniques)

Tarifs solidaires

Étudiant·es (sur présentation de la carte étudiante à chaque soirée)

Préventes : 5 € • Sur place : 7 €

Non étudiant·e·s

Préventes : 8 € • Sur place : 10 €

BILLETTERIE

Embarquez à bord de la Péniche Antipode les 8, 9 & 10 octobre prochains pour célébrer la sixième édition du Beside Festival !

Du mercredi 08 octobre 2025 au vendredi 10 octobre 2025 :

payant

Tarifs solidaires

Étudiant·es

5€ en préventes / 8€ sur place

Non-étudiant·es

7€ en préventes / 10€ sur place

Tout public.

Date(s) :

La Péniche Antipode 55 Quai de la Seine 75019 Paris

https://shotgun.live/fr/festivals/beside-festival-6-8-9-10-octobre-2025 direction.besidelabel@gmail.com https://www.facebook.com/besidelabel https://www.facebook.com/besidelabel