BESIÈRS EN OC LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS Béziers
BESIÈRS EN OC LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS Béziers mercredi 10 décembre 2025.
BESIÈRS EN OC LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
rue du 4 septembre Béziers Hérault
Tarif : 7 – 7 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Al còr de la ciutat, demora encara una capèla cargada d’istoria la dels Cordeliers, la dels Recollèctes, la dels Penitents… Tota l’eime de Besièrs dempuèi los templièrs !
Au cœur de la cité, il reste encore une chapelle chargée d’histoire la chapelle des Cordeliers, celle des Recollets, celle des Pénitents… Toute l’âme de Béziers depuis les templiers !
Suivez une visite bilingue français/occitan, accessible à tous!
Al còr de la ciutat, demora encara una capèla cargada d’istoria la dels Cordeliers, la dels Recollèctes, la dels Penitents… Tota l’eime de Besièrs dempuèi los templièrs !
Au cœur de la cité, il reste encore une chapelle chargée d’histoire la chapelle des Cordeliers, celle des Recollets, celle des Pénitents… Toute l’âme de Béziers depuis les templiers !
Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place. .
rue du 4 septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
English :
Al còr de la ciutat, demora encara una capèla cargada d?istoria: la dels Cordeliers, la dels Recollèctes, la dels Penitents… Tota l?eime de Besièrs dempuèi los templièrs!
In the heart of the city, there is still a chapel steeped in history: the chapel of the Cordeliers, the chapel of the Recollets, the chapel of the Penitents… The very soul of Béziers since the time of the Templars!
German :
Im Zentrum der Stadt gibt es noch immer eine ganze Reihe von historischen Gebäuden: das der Cordeliers, das der Recollèctes, das der Penitents… Tota l’eime de Besièrs dempuèi los templièrs!
Im Herzen der Stadt gibt es noch immer eine geschichtsträchtige Kapelle: die Kapelle der Cordeliers, die der Recollets, die der Penitents… Die ganze Seele von Béziers seit den Templern!
Italiano :
Al centro della città, si trova una cappella ricca di storia: quella dei Cordeliers, quella dei Recollèctes, quella dei Penitents… Tutto il Besièrs dal tempo dei templi!
Nel cuore della città, c’è ancora una cappella ricca di storia: la cappella dei Cordeliers, la cappella dei Recollets, la cappella dei Penitenti… L’anima di Béziers fin dai tempi dei Templari!
Espanol :
En el corazón de la ciudad, encontrará una gran riqueza histórica: los Cordeliers, los Recollèctes, los Penitents… Todo Besièrs desde la época de los templos
En el corazón de la ciudad, sigue habiendo una capilla cargada de historia: la capilla de los Cordeliers, la capilla de los Recoletos, la capilla de los Penitentes… El alma de Béziers desde la época de los Templarios
L’événement BESIÈRS EN OC LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE