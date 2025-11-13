Besoin de faire des économies d’énergies ? Mairie Landos
jeudi 13 novembre 2025.
Besoin de faire des économies d’énergies ?
Mairie 1 route du Haut-Allier Landos Haute-Loire


Début : 2025-11-13 14:00:00
fin : 2025-11-13


Venez découvrir les outils et solutions pour améliorer le confort de votre logement.
Inscription préalable auprès de la Maison France Service (via numéro de téléphone)

Mairie 1 route du Haut-Allier Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 26 70 79
English :
Come and discover tools and solutions to improve the comfort of your home.
Please register in advance with Maison France Service (via telephone number)
German :
Entdecken Sie Werkzeuge und Lösungen, um den Komfort Ihrer Wohnung zu verbessern.
Vorherige Anmeldung beim Maison France Service (über Telefonnummer)
Italiano :
Venite a scoprire strumenti e soluzioni per migliorare il comfort della vostra casa.
Si prega di registrarsi in anticipo presso Maison France Service (per telefono)
Espanol :
Venga a descubrir herramientas y soluciones para mejorar el confort de su hogar.
Inscríbase previamente en Maison France Service (por teléfono)
