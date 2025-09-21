« Bessanaises » Musée Savoisien Chambéry

« Bessanaises » Musée Savoisien Chambéry dimanche 21 septembre 2025.

« Bessanaises » Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h00 Musée Savoisien Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Film de Charlène Personnaz suivie d’un échange avec la réalisatrice

Lorsqu’elle a 13 ans, Charlène Personnaz fait une découverte inattendue dans sa maison familiale de Bessans, un village en Haute-Maurienne : des costumes datant de plus d’un siècle, restés dans une armoire à l’étage. Ces pièces précieuses sont rares, ayant survécu à un incendie dévastateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Son film Bessanaises explore l’histoire de ce village et de ses costumes, mais aussi la réflexion intime de l’auteure sur le rôle et la charge de les porter.

Musée Savoisien Place Métropole 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 56 42 43 43 https://museesavoisien.savoie.fr https://www.facebook.com/MuseeSavoisienOfficiel Musée départemental d’histoire et des cultures de la Savoie parkings et arrêts de bus à proximité ; arceaux vélos sur la place

Film de Charlène Personnaz suivie d’un échange avec la réalisatrice

crédit Kanari films