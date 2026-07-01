Bessenay en fête 2026, Place du Marché, Bessenay

Informations pratiques

Bessenay en fête 2026 Samedi 4 juillet, 19h00 Place du Marché Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Le village de Bessenay vous donne rendez-vous pour sa grande soirée estivale « Bessenay en fête », organisée par le Comité des fêtes le samedi 4 juillet 2026.

Dès 19h30, la place du village s’anime autour d’un cochon à la broche, servi dans une ambiance conviviale, suivi d’une soirée dansante et d’un feu d’artifice qui illuminera les toits de Bessenay.

Le repas est proposé au tarif de 22 € pour les adultes et 12 € pour les enfants.

Les réservations sont possibles en ligne grâce au QR code présent sur l’affiche ou en contactant directement le Comité des fêtes au 06 99 61 05 49 ou 06 58 39 45 17.

Place du Marché Place du Marché, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-bessenay/evenements/bessenay-en-fete-1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 61 05 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 58 39 45 17 »}]

Cochon à la broche, feu d’artifice et soirée dansante