BESSIERES FETE SA RENTREE, Esplanade Bellecourt, Bessières
vendredi 28 août 2026 · Esplanade Bellecourt · Bessières
Informations pratiques
BESSIERES FETE SA RENTREE 28 et 30 août Esplanade Bellecourt Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T21:30:00+02:00 – 2026-08-30T22:00:00+02:00
Vendredi 28/08 le groupe LA CATALYSE
Samedi 29/08 Auberge espagnole avec THE NEIGHBOURS suivi de l’orchestre COLUMBIA, une petite coupure à 23 pour le TORO DEL FUEGO
et on finit en détente le Dimanche 30/08, avec concours de pétanque en doublette pour cloturer ce week end
Foodtruck sur place
Esplanade Bellecourt 29 place du souvenir 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bessieres.en.fetes@gmail.com »}]
Fête de bessières avant la rentrée : orchestre, fête foraine, pétanque, auberge espagnole