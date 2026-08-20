BESSIERES FETE SA RENTREE, Esplanade Bellecourt, Bessières

Informations pratiques

BESSIERES FETE SA RENTREE 28 et 30 août Esplanade Bellecourt Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T21:30:00+02:00 – 2026-08-30T22:00:00+02:00

Vendredi 28/08 le groupe LA CATALYSE

Samedi 29/08 Auberge espagnole avec THE NEIGHBOURS suivi de l’orchestre COLUMBIA, une petite coupure à 23 pour le TORO DEL FUEGO

et on finit en détente le Dimanche 30/08, avec concours de pétanque en doublette pour cloturer ce week end

Foodtruck sur place

Esplanade Bellecourt 29 place du souvenir 31660 Bessières Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bessieres.en.fetes@gmail.com »}]

Fête de bessières avant la rentrée : orchestre, fête foraine, pétanque, auberge espagnole