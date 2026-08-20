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AGENDA · Bessières

BESSIERES FETE SA RENTREE, Esplanade Bellecourt, Bessières

vendredi 28 août 2026 · Esplanade Bellecourt · Bessières

BESSIERES FETE SA RENTREE, Esplanade Bellecourt, Bessières

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Esplanade Bellecourt
Adresse
29 place du souvenir 31660 Bessières
Ville
31660 Bessières
Département
Haute-Garonne

BESSIERES FETE SA RENTREE 28 et 30 août Esplanade Bellecourt Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T21:30:00+02:00 – 2026-08-30T22:00:00+02:00

Vendredi 28/08 le groupe LA CATALYSE
Samedi 29/08 Auberge espagnole avec THE NEIGHBOURS suivi de l’orchestre COLUMBIA, une petite coupure à 23 pour le TORO DEL FUEGO
et on finit en détente le Dimanche 30/08, avec concours de pétanque en doublette pour cloturer ce week end

Foodtruck sur place

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Fête de bessières avant la rentrée : orchestre, fête foraine, pétanque, auberge espagnole