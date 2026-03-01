Best of des Chaba’dun Salle des fêtes Saint-Brisson

Best of des Chaba’dun

Salle des fêtes Le bourg Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:30:00

fin : 2026-03-28 21:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Profitez des best of du groupe les chaba’dun, suivis d’un apéritif et d’un karaoké. .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 67 45 38

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English : Best of des Chaba’dun

L’événement Best of des Chaba’dun Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs