Best of des Chaba’dun Salle des fêtes Saint-Brisson
Best of des Chaba’dun Salle des fêtes Saint-Brisson samedi 28 mars 2026.
Best of des Chaba’dun
Salle des fêtes Le bourg Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 16:30:00
fin : 2026-03-28 21:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Profitez des best of du groupe les chaba’dun, suivis d’un apéritif et d’un karaoké. .
Salle des fêtes Le bourg Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 67 45 38
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English : Best of des Chaba’dun
L’événement Best of des Chaba’dun Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs