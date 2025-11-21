BEST OF FLOYD – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse

BEST OF FLOYD Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Le spectacle initialement prévu le 17/10/2024 est reporté au 21/11/2025.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 31/01/25.BEST OF FLOYD fait revivre la musique des PINK FLOYD sur scène depuis bientôt 20 ans. Ce groupe français a su convaincre les fans les plus exigeants lors de 3 tournées « zéniths » et de nombreux concerts partout en France. Ce n’est pas un hasard que certains fans les suivent et viennent les voir et les revoir… pour la 10° ou même 20° fois ! Ce qu’ils apprécient dans BEST OF FLOYD : fidélité aux originaux dans les sons, les voix, les arrangements, simplicité, humilité et plaisir d’être sur scène, qualité du son et des lumières… Chaque concert de Best of Floyd est un grand moment d’émotion partagée, à la hauteur de la géniale inspiration des PINK FLOYD. BEST OF FLOYD aborde toutes les périodes de l’immense carrière des maitres, depuis les débuts des années 60, jusqu’à l’album THE DIVISION BELL. Ce dernier sera particulièrement mis en valeur en 2024 pour ses 30 ans d’existence.

AINTEREXPO – HALL EKINOX 25 Avenue du Marechal Juin 01000 Bourg En Bresse 01