Best of Trouvères Basilique cathédrale Saint-Denis Saint-Denis

Best of Trouvères Mardi 7 octobre, 20h00 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-07T20:00:00 – 2025-10-07T21:00:00
Fin : 2025-10-07T20:00:00 – 2025-10-07T21:00:00
Pierre Bourhis : chant
Lior Leibovici : chant
Michaël Grébil : luth, cistres, chant
Nolwenn Le Guern : vièle à archet
Brigitte Lesne : direction, harpes, percussions
Le CENTRE DE MUSIQUE MEDIEVALE DE PARIS est un ensemble conventionné sur la période 2023-2024-2025 par la DRAC IDF
Basilique cathédrale Saint-Denis 1 Rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France
Concert Alla francesca 35e anniversaire alla francesca voix