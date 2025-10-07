Best of Trouvères Basilique cathédrale Saint-Denis Saint-Denis

Best of Trouvères Mardi 7 octobre, 20h00 Basilique cathédrale Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Début : 2025-10-07T20:00:00 – 2025-10-07T21:00:00

Pierre Bourhis : chant

Lior Leibovici : chant

Michaël Grébil : luth, cistres, chant

Nolwenn Le Guern : vièle à archet

Brigitte Lesne : direction, harpes, percussions

Le CENTRE DE MUSIQUE MEDIEVALE DE PARIS est un ensemble conventionné sur la période 2023-2024-2025 par la DRAC IDF

Basilique cathédrale Saint-Denis 1 Rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Concert Alla francesca 35e anniversaire alla francesca voix