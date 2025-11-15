‘BEST OF U2’ WITH 4U2 ON TOUR – LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE Chambery

‘BEST OF U2′ WITH 4U2 ON TOUR Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

CAPELLA PROD PRESENTERetrouvez le meilleur de U2 en live avec 4U2 ON TOUR au PHARE !Considéré comme l’un des meilleurs tributes mondiaux de U2 par leurs fans, la formation franco irlandaise 4U2 revient avec son nouveau show encore plus spectaculaire et vous présente ‘Best Of U2’ un concert live de plus de 2h15 avec un écran géant LED impressionnant de 80m² où sont repris les plus grands succès de U2 et un choix de titres inédits issus de leurs différents albums tout au long de leurs 40 années d’existence pour un concert inoubliable et riche en émotions…Depuis plus de 12 ans en France et à l’étranger 4U2 (‘FOR’U2) distille avec passion le son pop rock unique et propre au légendaire groupe irlandais U2 mondialement reconnu depuis plus de 4 décennies.Crée par Paul Martin, originaire de Dublin et compatriote de la bande à Bono, la formation composée de 4 musiciens de nationalités différentes et tous fans de la première heure rend un hommage musical et visuel fidèle, vibrant et authentique au plus proche du groupe original aux 200 millions d’albums vendus à travers le monde et aux titres universellement connus tels que Sunday Bloody Sunday, With or Without You, New Year’s Day, One… »’Une qualité technique incroyable en plus d’un look 100% maitrisé et d’une mise en scene parfaite’, L’INDEPENDANTUn spectacle unique à ne pas manquer signé CAPELLA PRODUCTION.

LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73