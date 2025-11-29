Best Release Party Ever : BOPS / Don Dias / Gwendoline / Dentdelion Salle de La Cité Rennes 29 et 30 novembre Ille-et-Vilaine

8/10€

« Best Release Party Ever » Pour fêter la sortie des albums de BOPS (‘Panic’) et Don Dias (‘Things I Miss // Things I’d Like to Miss’) – grande fête à la Salle de la Cité avec :

Howlin Banana + Playground Records présentent :

« Best Release Party Ever »

Pour fêter la sortie des albums de BOPS (‘Panic’) et Don Dias (‘Things I Miss // Things I’d Like to Miss’) – grande fête à la Salle de la Cité avec : Gwendoline & Dentdelion !!!

BOPS

Release Party – Indie pop – Rennes

[https://linktr.ee/bopsmusic](https://linktr.ee/bopsmusic)

DON DIAS

Release Party – Indie Rock – Rennes

[https://clacrecords.ffm.to/dondias](https://clacrecords.ffm.to/dondias)

GWENDOLINE

Shlag Wave – Brest

[https://idol-io.ffm.to/cest_a_moi](https://idol-io.ffm.to/cest_a_moi)

DENTDELION

Pop Onirique – Rennes

[https://linktr.ee/dentdelion.band](https://linktr.ee/dentdelion.band)

⏰ Horaires: TBA (vers 19h)

8€ en prévente – 10€ sur place

️ Affiche de Luc Simone

⛩ Salle de la Cité

10, rue St Louis – 35000 Rennes

M° Ste Anne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T01:00:00.000+01:00

1



Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine