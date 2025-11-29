Best Release Party Ever : BOPS / Don Dias / Gwendoline / Dentdelion Salle de La Cité Rennes
Best Release Party Ever : BOPS / Don Dias / Gwendoline / Dentdelion Salle de La Cité Rennes samedi 29 novembre 2025.
Best Release Party Ever : BOPS / Don Dias / Gwendoline / Dentdelion Salle de La Cité Rennes 29 et 30 novembre Ille-et-Vilaine
8/10€
« Best Release Party Ever » Pour fêter la sortie des albums de BOPS (‘Panic’) et Don Dias (‘Things I Miss // Things I’d Like to Miss’) – grande fête à la Salle de la Cité avec :
Howlin Banana + Playground Records présentent :
« Best Release Party Ever »
Pour fêter la sortie des albums de BOPS (‘Panic’) et Don Dias (‘Things I Miss // Things I’d Like to Miss’) – grande fête à la Salle de la Cité avec : Gwendoline & Dentdelion !!!
BOPS
Release Party – Indie pop – Rennes
[https://linktr.ee/bopsmusic](https://linktr.ee/bopsmusic)
DON DIAS
Release Party – Indie Rock – Rennes
[https://clacrecords.ffm.to/dondias](https://clacrecords.ffm.to/dondias)
GWENDOLINE
Shlag Wave – Brest
[https://idol-io.ffm.to/cest_a_moi](https://idol-io.ffm.to/cest_a_moi)
DENTDELION
Pop Onirique – Rennes
[https://linktr.ee/dentdelion.band](https://linktr.ee/dentdelion.band)
⏰ Horaires: TBA (vers 19h)
8€ en prévente – 10€ sur place
️ Affiche de Luc Simone
⛩ Salle de la Cité
10, rue St Louis – 35000 Rennes
M° Ste Anne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-29T19:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-30T01:00:00.000+01:00
1
Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine