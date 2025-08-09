Best Tricks 2025 Water Circus Étrembières

Concours de saut sur nos structures de Water Jump, comprenant différentes catégories tel que le BMX, trottinette, ski, slip n’fly et Dods.

L’entrée est gratuite pour les spectateurs à partir de 16h30.

Water Circus 467 Route du pont de zone Étrembières 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 95 57 42 accueilwatercircus@gmail.com

English :

Jumping competition on our Water Jump structures, including different categories such as BMX, scooter, ski, slip’n’fly and Dods.

Admission is free for spectators from 4.30pm.

German :

Sprungwettbewerb auf unseren Water Jump-Strukturen mit verschiedenen Kategorien wie BMX, Scooter, Ski, Slip n’fly und Dods.

Ab 16:30 Uhr ist der Eintritt für Zuschauer frei.

Italiano :

Gara di salto sulle nostre strutture Water Jump, con diverse categorie come BMX, scooter, sci, slip’n’fly e Dods.

L’ingresso è gratuito per gli spettatori a partire dalle 16.30.

Espanol :

Competición de saltos en nuestras estructuras de Water Jump, incluyendo diferentes categorías como BMX, scooter, esquí, slip’n’fly y Dods.

La entrada es gratuita para los espectadores a partir de las 16.30 h.

