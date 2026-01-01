Besthoven en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Pour la première fois et pour le public du 38Riv, les voilà de retour dans une nouvelle création 100% Beethoven !

JAZZICS — Jazz meets classical

Le 38Riv célèbre le dialogue entre jazz et musiques classiques. Relecture des grands répertoires, rencontres d’instruments venus d’époques différentes, improvisations libres : un rendez-vous où les frontières s’effacent au profit d’un langage commun.

Pensée en hommage à Vincent Charbonnier, fondateur du 38Riv et contrebassiste passionné, cette programmation s’inscrit dans l’esprit du « Play Bach » de Jacques Loussier : curieuse, inventive, libre. Événement accompagné d’une carte gourmande : café, thé, latte, cocktails et pâtisseries.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Crossover classique et jazz — Spécialistes de la reprise de musique classique, Almost Italian Quintet s’était déjà illustré en détournant Ravel, en pervertissant Schubert et en swinguant Purcell…

Le dimanche 18 janvier 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



