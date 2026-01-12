Bestiaire Africain Place du 6ème R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Bestiaire Africain

Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-13

2026-02-03

Les animaux calligraphiés par Hassan Musa, artiste-peintre soudanais, se font dentelle le temps d’une exposition. De l’antilope au crocodile en passant par le léopard, l’Afrique se dévoile en papiers découpés inspirés des élégantes calligraphies de l’artiste.

Espace Mangas .

Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

