Bestiaire Aÿ-Champagne

Bestiaire

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 16:00:00

fin : 2026-01-04 16:30:00

Date(s) :

2026-01-04

Tout public

Sans masques ni artifices, un acrobate change de nature et devient quadrupède, oiseau, primate. L’artiste ne signe pas la bête, mais par une posture, un regard, un bond saisissant de vérité, il impose sa présence et son esprit. Ce spectacle nous met nez à nez avec l’énergie brute des bêtes. Une ode vibrante à l’imagination vive, qui interroge les notions de liberté, de transformation et de transgression, que l’ont ait six ans ou que l’on soit plus grand.

Garde d’enfants

Goûter offert .

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

English : Bestiaire

