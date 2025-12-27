Bestiaire Aÿ-Champagne
Bestiaire Aÿ-Champagne dimanche 4 janvier 2026.
Bestiaire
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 16:00:00
fin : 2026-01-04 16:30:00
Date(s) :
2026-01-04
Tout public
Sans masques ni artifices, un acrobate change de nature et devient quadrupède, oiseau, primate. L’artiste ne signe pas la bête, mais par une posture, un regard, un bond saisissant de vérité, il impose sa présence et son esprit. Ce spectacle nous met nez à nez avec l’énergie brute des bêtes. Une ode vibrante à l’imagination vive, qui interroge les notions de liberté, de transformation et de transgression, que l’ont ait six ans ou que l’on soit plus grand.
Garde d’enfants
Goûter offert .
MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bestiaire
L’événement Bestiaire Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2025-12-27 par ADT de la Marne