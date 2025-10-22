Bestiaire en tout genre Gisancourt Guerny

Gisancourt 37 Rue des Sorbiers Guerny Eure

Au cœur du Vexin Normand, laissez-vous emporter par une promenade insolite le long de la voie verte.

Entre chemins boisés et paysages champêtres, Quentin vous guidera à la découverte du bestiaire fabuleux et des histoires mystérieuses qui peuplaient autrefois nos campagnes. Récits, légendes et observations plongeront petits et grands dans un univers où la nature se révèle autrement oiseaux aux pouvoirs magiques, créatures protectrices ou malicieuses, plantes aux vertus secrètes…

Chaque halte est une invitation à ouvrir les yeux sur la richesse méconnue de la nature et les croyances qui l’ont façonnée.

Une expérience familiale et conviviale, où patrimoine oral et découverte du territoire se mêlent pour éveiller l’imaginaire et l’attention à notre environnement.

Animation conseillée pour les enfants à partir de 5 ans. .

