Bestiaire fantastique, dictée dessinée avec Alexandre Géraudie Vie du citoyen Rennes 7 et 8 février 2026 Ille-et-Vilaine

Dans son univers plein d’humour et de créatures imaginaires, l’illustrateur et auteur Alexandre Géraudie invite à une dictée dessinée d’un animal fantastique.

Dès 6 ans – L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

​Sur inscription le jour même, à l’accueil du festival dans le hall.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T16:05:00.000+01:00

Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



