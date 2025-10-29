Bestiaire imaginaire – atelier de modelage pour enfants Musée Bourdelle PARIS

Bestiaire imaginaire – atelier de modelage pour enfants Musée Bourdelle PARIS mercredi 29 octobre 2025.

Sur les traces de l’artiste Magdalena Abakanowicz

et notamment de son œuvre Les Mutants, petits et grands modèlent leur propre

animal imaginaire mêlant argile et textile.

L’atelier est lié à l’exposition temporaire Magdalena

Abakanowicz. La trame de l’existence

Un atelier de modelage pour enfants, en lien avec l’exposition temporaire « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence ».

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 29 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

payant

8 euros.

Public enfants. A partir de 8 ans.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/bestiaire-imaginaire +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle