Bestiaire imaginaire – atelier de modelage pour enfants Musée Bourdelle PARIS mercredi 29 octobre 2025.
Sur les traces de l’artiste Magdalena Abakanowicz
et notamment de son œuvre Les Mutants, petits et grands modèlent leur propre
animal imaginaire mêlant argile et textile.
L’atelier est lié à l’exposition temporaire Magdalena
Abakanowicz. La trame de l’existence
Un atelier de modelage pour enfants, en lien avec l’exposition temporaire « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence ».
Le samedi 13 décembre 2025
de 14h00 à 17h00
Le mercredi 29 octobre 2025
de 14h00 à 17h00
payant
8 euros.
Public enfants. A partir de 8 ans.
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/bestiaire-imaginaire +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle