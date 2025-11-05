Bestiaire Galerie ACMAA L’Isle-sur-la-Sorgue

Bestiaire

Galerie ACMAA 3 rue Voltaire L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-05 11:00:00

fin : 2025-11-18 18:00:00

Date(s) :

2025-11-05

La Galerie ACMAA lance un GRAND CONCOURS d’art sur le thème du bestiaire, sous toutes ses formes, c’est une nouvelle fois l’opportunité pour les artistes de laisser exprimer leur créativité.

.

Galerie ACMAA 3 rue Voltaire L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 94 00 52 acmaagalerie@gmail.com

English :

Galerie ACMAA is launching a BIG ART COMPETITION on the theme of bestiary, in all its forms, giving artists another opportunity to express their creativity.

German :

Die Galerie ACMAA startet einen GROSSEN KUNSTWETTBEWERB zum Thema Bestiarium in all seinen Formen. Dies ist wieder einmal eine Gelegenheit für Künstler, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Italiano :

La Galleria ACMAA lancia un GRANDE CONCORSO d’arte sul tema del bestiario, in tutte le sue forme, un’ulteriore opportunità per gli artisti di esprimere la propria creatività.

Espanol :

La Galería ACMAA lanza un GRAN CONCURSO de arte sobre el tema del bestiario, en todas sus formas. Es otra oportunidad para que los artistas expresen su creatividad.

L’événement Bestiaire L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2025-10-09 par Isle sur la Sorgue Tourisme